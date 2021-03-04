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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать свежие цветы

Алена Миронова
11:05 04.03.2021
Явным признаком свежести является наличие так называемого «рубашечного листа» - нижних, грубых лепестков, растущих у цветоножки.
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать свежие цветы
© Фото: Hendrik Schmidt, ZB, Globallookpress
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать живые цветы, чтобы будет оставался свежим как можно дольше.

В первую очередь необходимо учитывать свежесть каждого цветка и правильные условия хранения. Стебель цветка не должен быть слишком сухим. Явным признаком свежести является наличие так называемого «рубашечного листа» - нижних, грубых лепестков, растущих у цветоножки. Зачастую продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе эстетичный вид.

Следующий важный показатель того, как долго простоит букет, - степень раскрытия бутона. Так, рекомендуется выбирать полураскрытые живые цветы, поскольку срок жизни полностью раскрытого бутона намного меньше.

Эластичность лепестков - еще один из важных признаков того, что цветок действительно свежий. Лепесток свежего цветка при осторожном отгибании легко и быстро примет прежнюю форму, вернувшись на место. 

Лучший способ сохранить живые цветы - не оставлять их надолго без воды. Необходимо сразу после покупки поставить их в вазу, исключив резкие перепады температур. В условиях мороза не стоит сразу заносить цветы в дом - необходимо на несколько минут оставить их в прихожей, где немного прохладнее, а также позаботиться о том, чтобы они были надежно укрыты от ветра и снега по дороге к месту назначения.

Перед тем как поставить цветы в вазу, следует обработать стебель, удалить все нижние листья. Стоит помнить о том, что некоторые цветы не выдерживают соседства с другими. Например, не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Продлить жизнь букету поможет веточка туи или щепотка сахара.

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