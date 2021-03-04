Закрыты школы и аэропорт: Чукотку «отрезали от мира» метель и ураганный ветер

На Чукотке разыгралась сильнейшая с начала года пурга. В Анадыре при практически нулевой видимости порывы ветра достигают 40-42 м/с.

© romankopin,-instagram

В общеобразовательных школах отменены занятия для учеников всех классов, временно закрыто движение всего транспорта по ледовой переправе через Анадырский лиман. В аэропорту Анадыря отменены все авиарейсы. Ураганный ветер сорвал крышу со здания таможни.

«Природа "шайтанка" разбушевалась не на шутку», - прокомментировали необычную природную ситуацию на странице Чукотского автономного округа в Instagram.

Из-за непогоды пришлось отменить все рейсы двух маршрутных автобусов, которые ходят до села Тавайваам. Жителей, которые не успели вовремя добраться домой, теперь доставят в село на аварийно-спасательной машине.

© romankopin,-instagram

Губернатор Чукотки Роман Копин также обратился к жителям полуострова через соцсеть.

«Друзья, будьте осторожны! Переждите непогоду дома, а если такой возможности нет, не выезжайте за пределы населенных пунктов! Ваша жизнь и здоровье дороже всего», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Согласно прогнозу регионального главка МЧС РФ, метель на Чукотке будет продолжаться еще около суток.