Закрыты школы и аэропорт: Чукотку «отрезали от мира» метель и ураганный ветер
На Чукотке разыгралась сильнейшая с начала года пурга. В Анадыре при практически нулевой видимости порывы ветра достигают 40-42 м/с.
В общеобразовательных школах отменены занятия для учеников всех классов, временно закрыто движение всего транспорта по ледовой переправе через Анадырский лиман. В аэропорту Анадыря отменены все авиарейсы. Ураганный ветер сорвал крышу со здания таможни.
«Природа "шайтанка" разбушевалась не на шутку», - прокомментировали необычную природную ситуацию на странице Чукотского автономного округа в Instagram.
Из-за непогоды пришлось отменить все рейсы двух маршрутных автобусов, которые ходят до села Тавайваам. Жителей, которые не успели вовремя добраться домой, теперь доставят в село на аварийно-спасательной машине.
Губернатор Чукотки Роман Копин также обратился к жителям полуострова через соцсеть.
«Друзья, будьте осторожны! Переждите непогоду дома, а если такой возможности нет, не выезжайте за пределы населенных пунктов! Ваша жизнь и здоровье дороже всего», - написал глава региона на своей странице в Instagram.
Согласно прогнозу регионального главка МЧС РФ, метель на Чукотке будет продолжаться еще около суток.