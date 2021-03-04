Жена Александра Маршала опровергла информацию о его госпитализации

Певец, музыкант и ведущий программы «Легенды армии» на телеканале «Звезда» Александр Маршал почувствовал себя плохо из-за перепада артериального давления. Чтобы обследовать свое здоровье, певец попросил отвезти его в больницу. Об этом рассказала супруга Маршала Наталья Минькова. Он подчеркнула, что музыкант сейчас находится дома.

«С Александром все в порядке, у него просто скакануло давление, он уже дома», - указала Минькова.

Также она опровергла информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что певец был госпитализирован в предынсультном состоянии.

«Врачи говорят, что у Александра отменное здоровье, прекрасные анализы, никаких ни тромбов, все в порядке», - заключила супруга Маршала.

Александр Маршал в 80-е годы входил в состав рок-группы «Парк Горького», которая снискала славу в США. В конце 90-х Маршал начал сольную карьеру.