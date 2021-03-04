В стране и мире Два человека погибли при крушении самолета в национальном парке Австралии Алена Миронова Поиски пропавшего легкомоторного самолета начались вечером в среду, 3 марта. Экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами. © Фото: Globallookpress Читайте нас на: В Австралии в одном из каньонов национального парка Кейп-Рейндж разбился самолет. В результате происшествия погибли два человека. Поиски пропавшего легкомоторного самолета начались вечером в среду, 3 марта. Экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами. Позднее ночью были найдены обломки самолета. Среди жертв - пилот и пассажир, погибшие сразу после крушения. В настоящий момент проводится расследование обстоятельств произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика