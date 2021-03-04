Два человека погибли при крушении самолета в национальном парке Австралии
Поиски пропавшего легкомоторного самолета начались вечером в среду, 3 марта. Экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами.
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В Австралии в одном из каньонов национального парка Кейп-Рейндж разбился самолет. В результате происшествия погибли два человека.
Поиски пропавшего легкомоторного самолета начались вечером в среду, 3 марта. Экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами. Позднее ночью были найдены обломки самолета. Среди жертв - пилот и пассажир, погибшие сразу после крушения.
В настоящий момент проводится расследование обстоятельств произошедшего.