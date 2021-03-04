Школы, перешедшие на шестидневную учебную неделю, смогут вернуться к привычному графику в следующем году
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что в настоящее время все направлено на сохранение уровня знаний школьников.
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Введение шестидневной учебной недели в некоторых российских школах было вынужденной мерой из-за пандемии коронавируса. Они смогут вернуться к привычному режиму работы уже в следующем году. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время все направлено на сохранение уровня знаний школьников. А всероссийские проверочные работы помогают определить все возникающие пробелы.
Он также заметил, что перевод на пятидневку или шестидневку - решение школы. В большинстве школ действует именно пятидневная рабочая неделя.