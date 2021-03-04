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Ученые прочитали старинное запечатанное письмо, не разворачивая его

Светлана Иванова
10:55 04.03.2021
Исследователи отсканировали письмо XVII века с помощью рентгена, после чего «развернули» послание на компьютере.
© Видео: Unlocking History Research Group © Фото: Unlocking History Research Group archive
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Международная группа ученых применила метод микрорентгеновской томографии для чтения запечатанных писем. В результате исследователям удалось отсканировать письмо XVII  века с помощью рентгена, после чего «развернуть» на компьютере и прочитать. Манипуляции не вызвали никаких повреждений у старинного послания. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications. 

До появления конвертов, чтобы уберечь информацию от посторонних глаз, письма складывали особым образом, несколько раз сгибая.

Сейчас такие послания практически невозможно прочитать, потому что при попытке их открыть ветхая бумага повреждается и теряется часть информации. 

Ученые смогли построить алгоритм для чтения сложенных многократно писем при помощи метода микрорентгеновской томографии. Этот способ и раньше использовался для сканирования исторических документов, однако «прочитать» можно было только те, у которых было не больше одного или двух сгибов.

Ученые из США, Великобритании и Нидерландов «прочитали» одно из писем из хранящего в музее в Гааге сундука почтмейстера Бриенна. В экспонате XVII века находятся 2 600 не доставленных получателям писем, 600 посланий никто не распечатывал.

Сначала исследователи отсканировали письмо с помощью сверхчувствительного рентгена, после чего при помощи алгоритма определили последовательность сложения бумаги, затем создавали 3D-модель письма и развернули ее виртуально.

Прочитав послание 21 июля 1697 года, авторы работы узнали, что юрист Жак Сеннак просил своего двоюродного брата Пьера Ле Пера из Гааги выслать ему экземпляр извещения о смерти некоего Даниэля Ле Пера. 

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