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«Техника была не в себе»: как перевал Дятлова встретил экспедицию министра культуры Челябинской области

Алексей Курильченко
00:43 04.03.2021
Из-за сильных морозов группе министра пришлось «уговаривать» технику работать должным образом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: perevaldyatlova.ru
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Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал «Звезде» о работе техники в перевале Дятлова. Бетехтин посетил место загадочного исчезновения тургруппы в составе группы экспертов. По словам министра, сильные морозы оказали сильное влияние на работоспособность съемочной техники.

«Компасы вели себя нормально - по крайней мере тот, который был у меня. Техника на таких морозах пыталась нас подводить, мы ее всячески "уговаривали", чтобы она работала дальше. Речь идет и о съемочной технике и о транспорте - они были немножко "не в себе"», - рассказал Бетехтин.

В ходе похода группа из девяти человек совершила ночевку у зловещей мекки паранормального. Современные технологии, по словам министра, однозначно спасали положение: как можно было остаться на морозе в одних носках в соответствии с легендой о тургруппе даже на несколько часов, он представить не мог.

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