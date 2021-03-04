В США обвинили Россию в дестабилизации ситуации в мире

Согласно новой стратегии нацбезопасности США, Китай и Россия являются главными противниками Штатов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Россия по-прежнему намерена расширять свое глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене», - говорится в документе.

По мнению США, Москва и Пекин прилагают усилия для сдерживания Штатов и их союзников, якобы мешая защищать свои национальные интересы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что ЕС и США не заинтересованы в налаживании добрых отношений с Россией. Он добавил, что именно НАТО считает РФ своим противником, двигает свою военную инфраструктуру и наращивает военное присутствие в непосредственной близости к российским границам.