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В США обвинили Россию в дестабилизации ситуации в мире

Алексей Курильченко
00:18 04.03.2021
По мнению Белого дома, Россия и Китай якобы пытаются помешать США защищать свои национальные интересы.
В США обвинили Россию в дестабилизации ситуации в мире
© Фото: Erin Scott - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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Согласно новой стратегии нацбезопасности США, Китай и Россия являются главными противниками Штатов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Россия по-прежнему намерена расширять свое глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене», - говорится в документе.

По мнению США, Москва и Пекин прилагают усилия для сдерживания Штатов и их союзников, якобы мешая защищать свои национальные интересы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что ЕС и США не заинтересованы в налаживании добрых отношений с Россией. Он добавил, что именно НАТО считает РФ своим противником, двигает свою военную инфраструктуру и наращивает военное присутствие в непосредственной близости к российским границам.

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