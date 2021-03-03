Реставратор в Великобритании случайно обнаружил давно утерянную картину Тициана

Реставратор и искусствовед Рональд Мур в старинной приходской церкви английского города Ледбери абсолютно случайным образом обнаружил подлинную картину XVI века, принадлежащую кисти итальянского художника Тициана.

Специалист приехал в город для работы над восстановлением написанной в XIX веке копии знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, пишет Daily Mail. Однако при более тщательном знакомстве с внутренним убранством церкви в самом дальнем углу обнаружил на первый взгляд незначительную, однако более ценную картину.

Заподозрив, что картина может быть еще более старинной и уникальной, чем та, надо которой он приехал работать, реставратор специально забрался на лестницу, чтобы рассмотреть картину поближе.

«Полотно очень большое и провисело в церкви более 110 лет, однако его почему-то никто не замечал», - цитирует искусствоведа The Telegraph.

По словам специалиста, лицо одного из апостолов напоминает портрет cамого Тициана в юности. Для того чтобы в этом удостовериться, эксперт сравнил изображение при помощи специальной программы на компьютере.

Кроме того, Мур, который получил искусствоведческое образование в Оксфорде, обнаружил и документальное подтверждение своей догадке - письмо 1775 года от самого первого владельца данного полотна. Оно находилось у частного коллекционера Джона Скиппа, потомок которого в 1909 году передал эту картину Тициана в дар священнослужителям церкви.