Жителей Земли предупредили о новой катастрофе

Из атмосферы Земли со временем исчезнет весь свободный кислород, что станет причиной вымирания большинства организмов на планете. К такому выводу пришли японский ученый Казуми Озаки из Университета Тохо и американский специалист Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии, проведя компьютерное моделирование.

Исследователи «запустили» эволюцию атмосферы нашей планеты с учетом геологических, биологических и климатических факторов.

Согласно прогнозам авторов работы, результаты которой опубликованы в журнале Nature Geoscience, стабильность атмосферы Земли будет сохраняться на протяжении миллиарда лет. Однако далее из-за резкого увеличения активности Солнца наша планета превратится в бескислородную. Этот процесс запустится снижением содержания углекислого газа в воздушной оболочке Земли. Когда этот показатель дойдет до критической точки, на планете нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу.

Из-за изменения привычной среды вся сложная аэробная жизнь на Земле в конечном итоге умрет, останутся лишь примитивные анаэробные микробы, спрогнозировали ученые.