В Минздраве назвали обнадеживающие сроки формирования популяционного иммунитета в России

Популяционный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться уже к июлю. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В целом план сформирован, и производство (вакцины) на сегодняшний день развивается», - заявил глава ведомства.

Однако Мурашко призвал все же не забывать о мерах безопасности до формирования иммунитета к COVID-19 и с целью избежания новой волны пандемии.

«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности», - призвал Мурашко.

Глава ведомства подчеркнул, что тяжелее всего COVID-19 переносят пожилые люди, в связи с чем они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что иммунитет есть только у 6% россиян. Так, врач-инфекционист призвал не расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом в России.