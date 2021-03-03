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В Минздраве назвали обнадеживающие сроки формирования популяционного иммунитета в России

Алена Миронова
09:11 03.03.2021
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал все же не забывать о мерах безопасности до формирования иммунитета к COVID-19 и с целью избежания новой волны пандемии.
В Минздраве назвали обнадеживающие сроки формирования популяционного иммунитета в России
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Популяционный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться уже к июлю. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В целом план сформирован, и производство (вакцины) на сегодняшний день развивается», - заявил глава ведомства.

Однако Мурашко призвал все же не забывать о мерах безопасности до формирования иммунитета к COVID-19 и с целью избежания новой волны пандемии.

«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности», - призвал Мурашко.

Глава ведомства подчеркнул, что тяжелее всего COVID-19 переносят пожилые люди, в связи с чем они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации. 

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что иммунитет есть только у 6% россиян. Так, врач-инфекционист призвал не расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом в России.

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