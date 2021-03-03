Российский посол заявил о стремлении Запада не допустить сближения Москвы и Минска

Запад стремится не допустить сближения России и Белоруссии. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

Он подчеркнул, что российско-белорусская интеграция - важный фактор, с которым не соглашаются на Западе. Дипломат отметил, что навязывание модели, с которой «должен согласиться тот или иной партнер из постсоветских республик, а если нет, то угрозы и санкции только возрастают» - тупиковый путь, который ни к чему не приведет, но и одну, и другую сторону сделает беднее.

«Для некоторых стран Евросоюза становится очевидным и понятным, что влезать в дела суверенных государств, пытаясь диктовать волю и правила, в том числе в экономической и политической жизни, становится невыгодным», - заметил посол.

Мезенцев подчеркнул, что сегодня Белоруссии и России необходимо уйти от сиюминутной борьбы «за выгоду по продаже нефти и газа, по продаже успешной конкурентоспособной белорусской продукции, добиваясь ее льготных поставок в те или иные регионы РФ, в пользу совместных производств».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи отметил важность взаимодействия на уровне регионов двух государств. Кроме того, глава России подчеркнул, что существует большой объем гуманитарных связей между странами, а также заявил о близости российского и белорусского народов.