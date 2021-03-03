Американское СМИ назвало «монстром» российский танк Т-90М
Американское издание National Interest дало высокую оценку техническим характеристикам российского танка Т-90М, который представляет собою модернизированную версию проверенного Т-90.
Как указал журналист Марк Эпископос, в конструкции была значительно обновлена башня танка, появилась новая систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованная пушка и более мощный двигатель.
«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», - отметил обозреватель The National Interest.
Российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, отмечается в статье. Журналист пишет, что модернизация танков Т-90 в России идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата».