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Американское СМИ назвало «монстром» российский танк Т-90М

Валентина Пескова
08:17 03.03.2021
Как отметил автор, модернизированная версия танка - «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Американское СМИ назвало «монстром» российский танк Т-90М
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Американское издание National Interest дало высокую оценку техническим характеристикам российского танка Т-90М, который представляет собою модернизированную версию проверенного Т-90.

Как указал журналист Марк Эпископос, в конструкции была значительно обновлена башня танка, появилась новая систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованная пушка и более мощный двигатель.

«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», - отметил обозреватель The National Interest.

Российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, отмечается в статье. Журналист пишет, что модернизация танков Т-90 в России идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата».

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