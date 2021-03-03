Названы четыре изменения кожи, указывающие на коронавирус

Врачи рассказали, какие изменения кожи могут помочь распознать коронавирус на ранней стадии.

Несмотря на то, что сыпь встречается реже, чем другие симптомы, важно знать, как коронавирус может повлиять на кожу, чтобы выявить инфекцию как можно раньше. Недавнее исследование National Library of Medicine показало, что для 17% пациентов с COVID-19 с более чем одним симптомом кожная сыпь была первым симптомом, в то время как для 21% пациентов сыпь была их единственным симптомом.

Итак, первый тип кожных высыпаний, возникающих при заражении коронавирусом, - тип деформаций, поражающих в основном пальцы ног и подошвы ног. Часто его называют «ковидные пальцы». Уже через одну - две недели после первого появления очаги поражения становятся еще более обесцвеченными, но уменьшаются в отеке, прежде чем в конечном итоге рассосутся самостоятельно без лечения. Об этом пишет Daily Star.

Следующий тип - макулопапулезная сыпь. Испанское исследование 375 пациентов с изменениями кожи, связанными с COVID-19, показало, что у 47% из них наблюдалась подобная сыпь. Она наиболее присуща пациентам с более тяжелыми симптомами коронавируса, пациентам среднего и пожилого возраста.

Крапивница - следующий тип изменений кожи, указывающий на коронавирус. Она вызывает распад клеток, который затем вызывает высвобождение гистамина через иммунную систему.

Везикулярные поражения - последний из списка тип кожных высыпаний, связанных с COVID-19. Визуально они похожи на ветряную оспу и представляют собой прозрачные заполненные жидкостью мешочки, формирующиеся под кожей. Они часто появляются у пациентов с легкой формой заболевания примерно через две недели после первоначального заражения. Они вызываются длительным периодом воспаления, когда антитела атакуют кожу и повреждают ее слои, в результате чего образуются заполненные жидкостью мешочки.