Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы четыре изменения кожи, указывающие на коронавирус

Алена Миронова
07:47 03.03.2021
Недавнее исследование National Library of Medicine показало, что для 17% пациентов с COVID-19 с более чем одним симптомом кожная сыпь была первым симптомом, в то время как для 21% пациентов сыпь была их единственным симптомом.
Названы четыре изменения кожи, указывающие на коронавирус
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
Читайте нас на:

Врачи рассказали, какие изменения кожи могут помочь распознать коронавирус на ранней стадии.

Несмотря на то, что сыпь встречается реже, чем другие симптомы, важно знать, как коронавирус может повлиять на кожу, чтобы выявить инфекцию как можно раньше. Недавнее исследование National Library of Medicine показало, что для 17% пациентов с COVID-19 с более чем одним симптомом кожная сыпь была первым симптомом, в то время как для 21% пациентов сыпь была их единственным симптомом.

Итак, первый тип кожных высыпаний, возникающих при заражении коронавирусом, - тип деформаций, поражающих в основном пальцы ног и подошвы ног. Часто его называют «ковидные пальцы». Уже через одну - две недели после первого появления очаги поражения становятся еще более обесцвеченными, но уменьшаются в отеке, прежде чем в конечном итоге рассосутся самостоятельно без лечения. Об этом пишет Daily Star.

Следующий тип - макулопапулезная сыпь. Испанское исследование 375 пациентов с изменениями кожи, связанными с COVID-19, показало, что у 47% из них наблюдалась подобная сыпь. Она наиболее присуща пациентам с более тяжелыми симптомами коронавируса, пациентам среднего и пожилого возраста.

Крапивница - следующий тип изменений кожи, указывающий на коронавирус. Она вызывает распад клеток, который затем вызывает высвобождение гистамина через иммунную систему.

Везикулярные поражения - последний из списка тип кожных высыпаний, связанных с COVID-19. Визуально они похожи на ветряную оспу и представляют собой прозрачные заполненные жидкостью мешочки, формирующиеся под кожей. Они часто появляются у пациентов с легкой формой заболевания примерно через две недели после первоначального заражения. Они вызываются длительным периодом воспаления, когда антитела атакуют кожу и повреждают ее слои, в результате чего образуются заполненные жидкостью мешочки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:33 В стране и мире
Число жертв давки в боливийском университете увеличилось до семи
05:52 В стране и мире
Видео
Дыхание вулкана: впечатляющее извержение Ключевской сопки попало на видео
05:09 В стране и мире
Всегда начеку: что делать, если банкомат выдал поддельные деньги
04:53 Армия
Молодые летчики и штурманы дальней авиации выполнили полеты в условиях низких температур в Заполярье
03:02 В стране и мире
На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока - 2»
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал производственные мощности завода «Авиастар-СП»
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе
Видео
Нутрициолог назвала самый полезный суп
Видео
Российские военные в Сирии уничтожили гигантскую пещеру-госпиталь боевиков
Неудобная правда государственной тайны: почему США не рассекретили все документы об убийстве Кеннеди
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.