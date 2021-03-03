Дневная сонливость может указывать на редкую болезнь

Дневная сонливость может сигнализировать о редком заболевании. Об этом рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Так, эксперт отметил, что если человек спит не менее семи часов в сутки и у него нет каких-либо повышенных нагрузок, то одной из причин может быть нарушение структуры ночного сна, в результате которого сон не выполняет одну из своих важнейших функций - восстанавливающую. Выявить это нарушение можно с помощью исследования сна.

«Такое бывает, например, при заболевании, которое называется синдром обструктивного апноэ во сне», – передает радио Sputnik слова Полуэктова.

Другая причина дневной сонливости связана не напрямую со сном, а с состоянием бодрствования. При наличии некоторых заболеваний люди путают сонливость с ощущением вялости и слабости.

«Типичным явлением гиперсомния становится при болезни под названием нарколепсия, когда мозгу не хватает энергии, чтобы находиться в бодром состоянии, и периодически людям надо подремать, чтобы восстановиться», - отметил эксперт.

Есть более редкие формы гиперсомнии, к примеру, синдром спящей красавицы, или синдром Клейне-Левина. Чаще всего это наблюдается у мужчин, но встречается и у женщин, когда у них резко повышается потребность во сне, и они засыпают на несколько дней или недель - могут проснуться, поесть, помыться и снова заснуть. Причины этой болезни на данный момент неизвестны.