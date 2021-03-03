Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дневная сонливость может указывать на редкую болезнь

Алена Миронова
07:00 03.03.2021
При наличии некоторых заболеваний люди путают сонливость с ощущением вялости и слабости.
Дневная сонливость может указывать на редкую болезнь
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Дневная сонливость может сигнализировать о редком заболевании. Об этом рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Так, эксперт отметил, что если человек спит не менее семи часов в сутки и у него нет каких-либо повышенных нагрузок, то одной из причин может быть нарушение структуры ночного сна, в результате которого сон не выполняет одну из своих важнейших функций - восстанавливающую. Выявить это нарушение можно с помощью исследования сна.

«Такое бывает, например, при заболевании, которое называется синдром обструктивного апноэ во сне», – передает радио Sputnik слова Полуэктова.

Другая причина дневной сонливости связана не напрямую со сном, а с состоянием бодрствования. При наличии некоторых заболеваний люди путают сонливость с ощущением вялости и слабости.

«Типичным явлением гиперсомния становится при болезни под названием нарколепсия, когда мозгу не хватает энергии, чтобы находиться в бодром состоянии, и периодически людям надо подремать, чтобы восстановиться», - отметил эксперт.

Есть более редкие формы гиперсомнии, к примеру, синдром спящей красавицы, или синдром Клейне-Левина. Чаще всего это наблюдается у мужчин, но встречается и у женщин, когда у них резко повышается потребность во сне, и они засыпают на несколько дней или недель - могут проснуться, поесть, помыться и снова заснуть. Причины этой болезни на данный момент неизвестны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:52 В стране и мире
Видео
Дыхание вулкана: впечатляющее извержение Ключевской сопки попало на видео
05:09 В стране и мире
Всегда начеку: что делать, если банкомат выдал поддельные деньги
04:53 Армия
Молодые летчики и штурманы дальней авиации выполнили полеты в условиях низких температур в Заполярье
03:02 В стране и мире
На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока - 2»
02:09 В стране и мире
Эксперт Минздрава спрогнозировал конец эпидемии COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал производственные мощности завода «Авиастар-СП»
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе
Видео
Нутрициолог назвала самый полезный суп
Видео
Российские военные в Сирии уничтожили гигантскую пещеру-госпиталь боевиков
Неудобная правда государственной тайны: почему США не рассекретили все документы об убийстве Кеннеди
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.