Врачи рассказали, как правильно пользоваться наушниками

Громкое прослушивание музыки через наушники в метро может повредить слух, кроме того, они должны быть подобраны по размеру и как можно чаще дезинфицироваться.

Как рассказал главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков, какие наушники использовать, решает сам человек, в зависимости от того, какие ему удобнее для конкретных целей.

«Пожилые люди чаще выбирают накладные наушники, с длинным шнуром или беспроводные, для прослушивания телевизионных передач, а среди молодежи популярны вакуумные или накладные наушники, с шумоподавлением или без него», - цитирует специалиста РИА Новости.

Силиконовые наушники, которые вставляются в ухо, должны подбираться по размеру, чтобы они не выпадали и не травмировали нежную кожу наружного слухового прохода, что может привести к развитию воспалительного процесса. Также важно чаще протирать наушники и обрабатывать их антимикробными средствами, желательно делать это как можно чаще. Повредить ухо можно также и внезапным удалением «с характерным звуком», нанеся баротравму.

Если говорить о прослушивании музыки в наушниках, то специалисты рекомендуют прослушивать звуковые файлы - музыкальные и разговорные - в тишине, чтобы звук не приходилось делать громче, заглушая наружный шум, объясняет Андрей Крюков. А поскольку шумоподавления на все 100% ни одни наушники дать не могут, то лучше это индивидуальное средство прослушивания использоваться в комфортных условиях и во всяком случае, точно не в метро.