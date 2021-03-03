Число жертв давки в боливийском университете увеличилось до семи

Семеро студентов стали жертвами давки в университете в Боливии. Четверо пострадавших находятся в больнице.

Трагедия произошла во вторник, 2 марта, во время собрания - студенты стояли толпой у ограждения, которое сломалось в результате давки. Стоявшие у самого края молодые люди упали с высоты 17 метров. Три студента погибли на месте, остальные - в больнице. Об этом сообщает газета El Deber.

В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия в рамках расследования произошедшего. Полиция хочет выяснить, почему руководство вуза допустило скопление большого количества людей в условиях пандемии.