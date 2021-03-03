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Всегда начеку: что делать, если банкомат выдал поддельные деньги

Анна Берестовая
05:09 03.03.2021
В некоторых местах остались не самые современные и защищенные модели банкоматов.
Всегда начеку: что делать, если банкомат выдал поддельные деньги
© Фото: Aleksandr Schemlyaev Russian Look Globallookpress
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В редких случаях, используя банкомат, можно получить вместо настоящих денежных купюр фальшивые. Вероятность подобного события крайне мала, однако подобные прецеденты были. Об этом рассказала председатель коллегии Адвокатов Ольга Сулим.

Так, в 2018 году одному из клиентов удалось положить на свою карту через банкомат фальшивые деньги, которые потом разошлись по кошелькам других пользователей аппарата. С того времени большая часть банкоматов стала современнее и защищеннее, однако местами сохранились устаревшие модели. Об этом пишет агентство «Прайм».

При получении фальшивых купюр следует сразу позвать свидетеля и вызвать полицию. Доказать произошедшее помогут записи с камер. Если же поддельные деньги были распознаны вне видимости камер банкомата, следует вернуться, зафиксировать его номер и обратиться в банк. Если не поможет, следующим шагом идет полиция или прокуратура.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему и начали вынуждать жертв переводить деньги через банкоматы или платежные системы других банков. Таким образом они мешают отслеживанию перемещения денежных средств.

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