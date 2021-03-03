Юрист рассказала о случаях обмана при лучевой диагностике

Недобросовестные организации могут вводить пациентов в заблуждение, сообщая неверные сведения об оборудования для МРТ и КТ - исследования. Об этом агентству «Прайм» рассказала председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко.

«Для современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ – не менее 1,5 тесла», - заявила Гриценко.

При этом если у медиков нет ни техники, ни квалификации, то они могут отговаривать пациента от КТ-исследования. Гриценко призвала не делать этого, если врач назначил именно эту процедуру. Также следует обращать внимание на место производства оборудование - европейское стоит дороже китайского, но способно выполнять более сложные задачи.

Врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», заслуженный врач РФ Евгений Широков рассказал «Звезде» о современных способах профилактики инсульта и их особенностях для разных возрастов. По его словам, инсульт постепенно молодеет и может происходить у людей разных возрастов, однако с годами требуется коррекция факторов риска.