Дыхание вулкана: впечатляющее извержение Ключевской сопки попало на видео

В Сети опубликованы захватывающие кадры с Камчатки. Там извергается вулкан Ключевская сопка. Раскаленная лава вытекает сразу из двух широких трещин на северо-западном склоне горы. Она подтапливает ледник, из-за чего образовался мощный грязевой поток.

До ближайшего поселка Ключи от места вулканической активности всего пара километров. Прежде извержения происходили в кратере на вершине. На Ключевской, являющийся крупнейшим вулканом Евразии возрастом в семь тысяч лет и высотой в пять километров, уже выехали специалисты и взяли образцы свежей лавы.

Ранее туристов предупредили об опасности поездок на извергающийся вулкан Ключевского. Вблизи Ключевского вулкана может наблюдаться превышение ПДК газа при парогазовых выбросах, в результате чего «пеплопады могут вызвать аллергические реакции».