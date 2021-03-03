Ростуризму поручили разработать стандарт «все включено»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарт оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Об этом сообщает «Коммерсант».

Ведомство до 5 марта должно сообщить о целесообразности внедрения такой системы в нацпроект по развитию туризма. Работа над стандартом уже идет. Будут выделены две категории: «все включено» и «ультра все включено».

На данный момент в России нет единого стандарта «все включено». Как отметили в Ростуризме, некоторые гостиницы при таком формате предусматривают пять приемов пищи в день, в то время как в других питание круглосуточное. Также разнится система предоставления алкогольных напитков.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, в таком формате работы будут заинтересованы отели, в которых имеется более сотни номеров. Он также отметил, что в Турции для обеспечения туристов круглосуточным питанием и алкоголем активно работают местные производители. При этом, в Краснодарском крае в высокий сезон могут наблюдать перебои с поставкой.

Ранее в Ростуризме допустили, что РФ может стать популярным местом для отдыха среди иностранцев. В этом уверена глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. С ее слов, для большинства зарубежных гостей наша страна остается загадкой и настоящей экзотикой.