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Ростуризму поручили разработать стандарт «все включено»

Алексей Курильченко
05:41 03.03.2021
На данным момент в России не существует единого стандарта для этого типа услуг
Ростуризму поручили разработать стандарт «все включено»
© Фото: pixabay.com
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарт оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Об этом сообщает «Коммерсант».

Ведомство до 5 марта должно сообщить о целесообразности внедрения такой системы в нацпроект по развитию туризма. Работа над стандартом уже идет. Будут выделены две категории: «все включено» и «ультра все включено».

На данный момент в России нет единого стандарта «все включено». Как отметили в Ростуризме, некоторые гостиницы при таком формате предусматривают пять приемов пищи в день, в то время как в других питание круглосуточное. Также разнится система предоставления алкогольных напитков.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, в таком формате работы будут заинтересованы отели, в которых имеется более сотни номеров. Он также отметил, что в Турции для обеспечения туристов круглосуточным питанием и алкоголем активно работают местные производители. При этом, в Краснодарском крае в высокий сезон могут наблюдать перебои с поставкой.

Ранее в Ростуризме допустили, что РФ может стать популярным местом для отдыха среди иностранцев. В этом уверена глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. С ее слов, для большинства зарубежных гостей наша страна остается загадкой и настоящей экзотикой.

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