Ушел под воду: улицы Ярославля затопило после резкого потепления

Улицы города Ярославля буквально ушли под воду. Причина простая - после обильных снегопадов в регион пришло резкое потепление. Снег начал таять так стремительно, что городские службы просто не справились с потоками воды. В некоторых районах машины почти тонут, а пешеходы такие реки преодолеть не могут совсем.

Местные власти уверяют, что очистка замерзших за зиму ливневок идет без перерывов и выходных. В городе 16 тысяч дождевых колодцев, но обработать пока удалось только половину их них.

Ранее синоптик предупредил жителей столицы о возможных последствиях резкого потепления. Погодные изменения способны привести к ледяным дождям, гололедице и туману, что затруднит движение на дорогах и тротуарах.