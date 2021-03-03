В МВД решили не хранить отпечатки пальцев до 100 лет их владельцев

В Министерстве внутренних дел России приняли решение не разрабатывать проект, позволяющий увеличить время хранения отпечатков пальцев в базе данных. В соответствии с идеей, материалы предполагалось сохранять до смерти граждан или достижения ими ста лет.

Соответствующую информацию сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Конкретных причин названо не было.

На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, дактилоскопические данные хранятся до наступления 80-летия граждан или до момента их смерти.