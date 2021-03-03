Британцев впечатлили «крутые» жители поселка под Воркутой

Британское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный полузаброшенному заполярному поселку Цементнозаводский, который находится в 18 километрах от Воркуты.

На фотографиях изображены дома, полностью покрытые снегом и льдом, гигантские сосульки, свисающие с крыш. В покинутых домах квартиры изнутри засыпало снегом. В статье отмечается, что зимой температура в поселке может опускаться до -50 градусов.

Читатели были впечатлены «крутостью» русских, живших в столь суровых условиях и отметили, что именно так должна выглядеть настоящая зима.

Закаливание детей в одном из детских садов Красноярска также привлекло внимание британского таблоида. В комментарии на фотографии и видео местного телеканала, опубликованные таблоидом, британцы отметили смелость и отважность детей.