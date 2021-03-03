Врач рассказал, какой вид профилактики инсульта наиболее эффективен

Врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», заслуженный врач РФ Евгений Широков рассказал «Звезде» о современных способах профилактики инсульта и их особенностях для разных возрастов. По его словам, инсульт постепенно молодеет и может происходить у людей разных возрастов, однако с годами требуется коррекция факторов риска.

«Это физические нагрузки, питание и так далее. Бросить курить. Ограничения различные», - пояснил медик.

Специалист также отметил, что для борьбы с возможным развитием инсульта должны использоваться и лекарственные препараты. С возрастом выбор препаратов и дозы, разумеется, изменяются.

«Это целая эпоха! Новые антитромбатические препараты, снижающие уровень холестерина... Нужен очень индивидуальный подход к применению лекарств», - указал врач.

Широков объяснил, что в прошлом лекарственная профилактика предполагала повальное принятие одинаковых лекарств населением, что приносило больше вреда, чем пользы. Персонифицированный подход же показывает совершенно другие результаты и намного более эффективен. Также для контроля рисков сегодня могут применяться современные методы обследования и ранняя диагностика состояний, которые могут привести к инсульту.

«Большая часть успеха в профилактической работе принадлежит изменению образа жизни, а меньшая часть принадлежит таблеткам», - отметил ангионевролог, посоветовав сочетать эти два подхода.

Ранее специалисты Гарвардской медицинской школы назвали пять способов снизить шанс развития инсульта. Среди них были названы полный отказ от курения и корректировка рациона.