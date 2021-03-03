Новый штамм коронавируса выявлен в Италии

В городе Брешия, Италия, была обнаружена новая мутация коронавируса, которая может быть устойчива к вакцинам. Об этом сообщает RT.

«Впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», - заявил президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.

Ранее шведские ученые обнаружили мутацию COVID-19 у новорожденного ребенка. По мнению ученых, новый штамм, который получил название A107G, появился всего через пять дней после рождения ребенка.