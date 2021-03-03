Медик сообщил о сроках создания антивирусного препарата против COVID-19

Ученые ведут работу над созданием лекарства от коронавируса. Его разработка идет уже не менее года. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

«Главная цель – это найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот препарат, который действует собственно на коронавирус», - заявил Дурманов.

По его словам, лекарство должно действовать точно также, как препараты против ВИЧ и гепатита C. Доктор отметил, что на создание лекарства могут уйти годы, но развитие современных технологий, включая искусственный интеллект позволит ускорить производство - существуют программы, которые имитируют большую часть доклинических испытаний.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин заявил о том, эпидемия COVID-19 в России может завершиться уже к середине 2021 года. Это станет возможным благодаря массовой вакцинации и большому числу переболевших.