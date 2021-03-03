Мединский предложил причислить умерших в концлагерях к жертвам геноцида

Помощник президента России Владимир Мединский предложил причислить погибших в нацистских концлагерях советских военнопленных к жертвам геноцида граждан СССР. Об этом он написал в своей статье, приуроченной к 78-й годовщине освобождения города Ржева от гитлеровских оккупантов, опубликованной на сайте RT.

«И если мы знаем, что гитлеровцами преднамеренно истреблено около 3,1 миллиона советских военнопленных (примерно 60% от числа пленных), то из них сотни тысяч – это уничтоженные под видом военнопленных гражданские лица!», - написал Мединский.

Помощник президента отметил, что официальное число потерь РККА по данным Минобороны составляет 8,67 миллиона человек, в то время как потери от всех причин - 11,9 миллиона. В это число входят гражданские лица, умершие в концлагерях. Из-за того, что они не считаются военнослужащими, они не были учтены в списке военных потерь. Мединский считает, что всех погибших в концлагерях, вне зависимости от статуса, нужно причислить к жертвам геноцида.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил разместить мемориальный комплекс в Гатчинском районе в память о детях, замученных фашистами в концентрационном лагере в годы Великой Отечественной войны. Владимир Мединский поддержал данную инициативу.