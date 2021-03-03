Илон Маск намерен создать город в Техасе

Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении основать город в штате Техас. Об этом он написал в Twitter.

«Создаю город Starbase, Техас», - написал предприниматель.

Площадь города, по словам Маска, будет превышать площадь деревни Бока-Чика, на территории которой расположен космодром SpaceX. Также изобретатель отметил, что в городе будут «очень хорошо относиться к собакам».

Ранее стало известно, что Маск потерял за сутки более 15 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla. Это сократило его состояние до 183 миллиардов долларов.