Ваши 24 шага к здоровью: как ягодицы могут помочь работе сердца

Для снижения риска развития инфаркта стоить уделить внимание правильному питанию и не забывать про физическую активность. Такой совет дал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

Специалист отметил, что блюда из мяса стоит употреблять не чаще двух-трех раз в неделю, включив в рацион побольше фруктов и овощей. Полезным выбором для сердца станут апельсины, мандарины и яблоки.

Помимо корректировки питания медик рекомендовал выполнять ряд упражнений, среди которых ходьба на ягодицах. Для его выполнения следует сесть на пол, выпрямить или согнуть ноги, а после - проделать 24 шага, по восемь туда-обратно. Заниматься этим следует не на ковре.

Медик объяснил, что работа сердца во многом зависит от позвоночника и спинного мозга. Также полезным будет упражнение «Золотая рыбка».

«Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижных пятках. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног», - цитирует Хорошева «360».

Выполнять подобное упражнение следует на протяжении семи-восьми минут. Также хорошей нагрузкой станет простая ходьба, которая способствует более эффективной прокачке крови.

Ранее ученые определили, что кофе в чрезмерных количествах может привести к увеличению содержания липидов в крови, что способно повысить опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Рискованным» является употребление более шести чашек напитка в день.