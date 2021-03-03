На цементных заводах России будут использовать топливо из отходов

На заводах «Евроцемента» вскоре будет использоваться топливо из мусора. В проект будет вложено более двух миллиардов рублей, а объемы производства составят миллион тонн в год. Об этом сообщает РБК.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации альтернативное топливо изготавливается из остатков после сортировки ТКО, все полезные фракции возвращаются в хозяйственный оборот, негодные же "хвосты" обретают вторую жизнь как энергетические ресурсы и сырье для производства цемента, до нуля снижая полигонное захоронение», - рассказал «360» представитель ППК.

Топливо представляет собой спрессованные гранулы из измельченных твердых коммунальных и промышленных отходов. При сгорании они могут выдавать температуру до двух тысяч градусов. Сгорание такого топлива более экологично и не выделяет вредной золы.

«Почему эта технология считается безопасной? Во-первых, за счет длительного выдерживания отходов при температуре до 2000 градусов в цементных печах. Во-вторых, нет образования золы. Если сравнивать мусоросжигательные заводы (МСЗ) и цементные предприятия, то в МСЗ образуется от 20% и выше золы высокого класса опасности», - заявил советник ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики» Владимир Марьев.

Ожидается, что первый проект будет запущен до конца этого года. В течение трех лет планируется расширить производство топлива до одного миллиона тонн. Сжигание мусора в печах заводов позволит вдвое сократить объем отходов, отправляемых на полигоны.