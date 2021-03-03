На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока - 2»

Потери Украины в связи с запуском газопровода «Северный поток - 2», могут составить три миллиарда долларов. Тем не менее, такой удар по бюджету «некритичен». Соответствующее заявление сделал экс-министр экономики страны Владимир Лановой.

Однако, как предсказал эксперт, данные изменения отразятся на жизни населения в негативном ключе. Причиной этого станет ожидаемое повышение цен на использование ресурсов для граждан.

«Народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы», - цитирует Ланового НСН.

Ранее в «Нафтогазе Украины» сообщили, что провели подготовку к запуску российского газопровода. Как указали в правлении компании, Украине вполне удастся успешно обеспечить население необходимым количеством топлива.