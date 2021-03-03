Эксперт Минздрава спрогнозировал конец эпидемии COVID-19

Благодаря проведению массовой вакцинации эпидемия COVID-19 в России может завершиться уже к середине 2021 года. Такой прогноз сделал главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин.

Также формированию коллективного иммунитета, который и позволит избежать дальнейшего распространения инфекции, способствует большое число переболевших. При этом, по словам медика, на разработку прямого противовирусного препарата, способного бороться с коронавирусом, в ближайшее время надеяться не стоит.

«Это лет десять. Может, если напрягутся, лет пять», — отметил он в интервью телеканалу «Москва 24».

Ранее инфекционист предсказал снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией уже в апреле текущего года. Такой динамике, согласно его мнению, поспособствует прививание населения об вируса.