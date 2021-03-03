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Эксперт Минздрава спрогнозировал конец эпидемии COVID-19

Анна Берестовая
02:09 03.03.2021
В достаточно скором времени россияне, по мнению эксперта, смогут «забыть про пандемию».
Эксперт Минздрава спрогнозировал конец эпидемии COVID-19
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Благодаря проведению массовой вакцинации эпидемия COVID-19 в России может завершиться уже к середине 2021 года. Такой прогноз сделал главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин.

Также формированию коллективного иммунитета, который и позволит избежать дальнейшего распространения инфекции, способствует большое число переболевших. При этом, по словам медика, на разработку прямого противовирусного препарата, способного бороться с коронавирусом, в ближайшее время надеяться не стоит.

«Это лет десять. Может, если напрягутся, лет пять», — отметил он в интервью телеканалу «Москва 24».

Ранее инфекционист предсказал снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией уже в апреле текущего года. Такой динамике, согласно его мнению, поспособствует прививание населения об вируса.

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