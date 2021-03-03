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В Австрии 41 человек умер после прививки препаратом Pfizer/BioNTech

Алексей Курильченко
02:50 03.03.2021
У некоторых пациентов имелись болезни, которые могли привести к летальному исходу.
В Австрии 41 человек умер после прививки препаратом Pfizer/BioNTech
© Фото: Vaclav Salek CTK Globallookpress
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В Австрии 41 человек скончался после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech. Об этом сообщается в отчете Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны.

Согласно данным ведомства, версию смерти от препарата исключили при вскрытии трех пациентов. 11 человек привились во время инкубационного периода заболевания, у 19 имелись болезни, которые могли стать причиной летального исхода. Причины смерти еще восьми пациентов устанавливаются.

Поставки препарата Pfizer/BioNTech в страны Евросоюза начали 21 декабря. Вакцинация в Австрии началась 27 декабря.

Ранее в США была одобрена к применению третья вакцина от COVID-19, производства компании Johnson & Johnson. Новый препарат является векторным, в отличие от вакцин Moderna и Pfizer.

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