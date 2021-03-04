Окутана паутиной: Анапа столкнулась с нашествием пауков

Жители Анапы и близлежащих станиц стали свидетелями необычного явления - поверхности на улице заволокло паутиной. Видео с места опубликовала в TikTok одна из местных жительниц.

На кадрах видно, что белой паутиной покрыты деревья и кустарники, а также заборы участков и автомобили.

«Произошло что-то несуразное! Апокалипсис какой-то», - охарактеризовала произошедшее автор ролика.

По предварительной информации, в данном районе произошло нашествие пауков, причиной которого стало потепление в плавнях.