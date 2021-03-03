СМИ: «Скопинский маньяк» отправился в Москву участвовать в ток-шоу

Отбывший срок за похищение и изнасилование двух человек Виктор Мохов, известный как «Скопинский маньяк», после освобождения из саратовской колонии направился в Москву. По имеющимся данным, в столицу мужчину пригласили для участия в ток-шоу.

Об этом сообщает «360» со ссылкой на осведомленный источник. Подобный сценарий является прямым нарушением условий административного надзора, установленного в его адрес. По решению суда, бывший заключенный должен на протяжении шести лет избегать массовых мероприятий и мест их проведения, оставаться дома с 22.00 до 06.00 и не покидать Скопинский район без информирования правоохранительных органов.

Адвокат Игорь Ким пояснил телеканалу, что Мохов, не имея уважительной причины, нарушил постановление суда и не прибыл вовремя к месту проживания. После возвращения в родной город освобожденному необходимо будет встать на учет в полиции в течение трех дней.

«Проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, в самой гуще событий, на ток-шоу», - подчеркнул Ким.

Первые нарушения могут обойтись Мохову лишь штрафом, однако последующие действия подобного рода повлекут более серьезные санкции. В случае повторных нарушений «Скопинский маньяк» рискует вновь оказаться в тюрьме.

Виктор Мохов похитил девушек 17-ти и 14-ти лет и почти четыре года держал их в подвале, подвергая насильственным действиям. За совершенное преступление мужчина провел в колонии почти 17 лет, выйдя на свободу в 70-летнем возрасте.