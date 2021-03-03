Сотрудник полиции ДНР убит снайпером во время эвакуации детей

Сотрудник МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб во время операции по эвакуации детей, обнаруженных на линии соприкосновения. По информации, опубликованной на сайте ведомства республики, полицейский был смертельно ранен снайперским огнем со стороны позиций ВСУ.

«В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции», - говорится в сообщении.

Из-за обстрела сотрудникам МВД пришлось отменить операцию по эвакуации. В ведомстве подчеркнули, что на территории республики действует режим прекращения огня согласно минским договоренностям.

Ранее в пресс-службе управления Народной милиции Донецкой Республики сообщили о том, что вооруженные силы ДНР получили разрешение на ведение упреждающего огня, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской армии. Данное решение было данное решение в связи с отсутствием надлежащей реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ.