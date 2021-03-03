Летные испытания прототипа корабля SpaceX были экстренно отменены
Компания SpaceX экстренно отменила испытательный полет прототипа космического корабля Starship SN10, который предназначен для полета на Марс. Трансляция несостоявшегося запуска велась на Youtube-канале компании.
Запуск корабля должен был состояться на полигоне в населенном пункте Бока-Чика, штат Техас, в 15:14 по времени восточного побережья США. Однако после включения двигателей взлет отменили в автоматическом режиме. О причинах произошедшего пока не сообщается.
Предполагалось, что корабль взлетит на высоту 10 километров, после чего плавно спустится на площадку, расположенную рядом с местом старта.
В феврале, при проведении очередных испытаний, корабль Starship взорвался при посадке. По словам представителей SpaceX, инцидент произошел из-за ошибки при заходе на место приземления.