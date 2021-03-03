В Джибути погибли 20 выброшенных за борт лодки мигрантов

В результате конфликта с контрабандистами десятки мигрантов были выброшены за борт лодки у берегов Джибути. Об этом в Twitter написал генеральный директор Международной организации по миграции Антониу Виторину.

«Сегодня поступают мрачные новости о новых смертях мигрантов у берегов Джибути. По меньшей мере 20 мигрантов утонули и еще 60 терпят бедствие, после того как контрабандисты выкинули их за борт лодки», - написал глава организации.

Виторину также отметил, что привлечение к ответственности контрабандистов, которые пользуются уязвимостью мигрантов, должно стать приоритетным у сотрудников правоохранительных органов.