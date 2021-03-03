СМИ сообщили о серьезном намерении Трампа участвовать в следующих выборах

Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп всерьез задумывается над выставлением своей кандидатуры на следующих президентских выборах в 2024 году. До этого политик уже обозначал, что рассматривает такую возможность.

По информации агентства Bloomberg, бывший глава государства уже успел сообщить о своем намерении союзникам. Кроме того, известно, что советники Трампа предлагают баллотироваться не с Майком Пенсом в роли вице-президента, а выбрать на его место другого кандидата.

Ранее Дональд Трамп стал самым популярным политиком по итогам голосования среди консервативных избирателей США. Примерно 7 из 10 опрошенных выразили желание увидеть его в качестве одного из участников президентских выборов.