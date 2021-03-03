Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ сообщили о серьезном намерении Трампа участвовать в следующих выборах

Анна Берестовая
23:21 03.03.2021
Политику советуют баллотироваться с другим кандидатом в вице-президенты.
СМИ сообщили о серьезном намерении Трампа участвовать в следующих выборах
© Фото: Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп всерьез задумывается над выставлением своей кандидатуры на следующих президентских выборах в 2024 году. До этого политик уже обозначал, что рассматривает такую возможность.

По информации агентства Bloomberg, бывший глава государства уже успел сообщить о своем намерении союзникам. Кроме того, известно, что советники Трампа предлагают баллотироваться не с Майком Пенсом в роли вице-президента, а выбрать на его место другого кандидата.

Ранее Дональд Трамп стал самым популярным политиком по итогам голосования среди консервативных избирателей США. Примерно 7 из 10 опрошенных выразили желание увидеть его в качестве одного из участников президентских выборов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:43 В стране и мире
Летные испытания прототипа корабля SpaceX были экстренно отменены
21:35 В стране и мире
Видео
Захарова заявила о страхе США перед Россией
22:07 В стране и мире
Боевики ранили пять вышедших на митинг в сирийском Эль-Бабе жителей
21:00 В стране и мире
Видео
«Это феерия»: официальный представитель МИД РФ о словах Авакова по русскому языку
20:30 Армия
Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем
Популярное
Популярное
Видео
«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова
Видео
«Спастись невозможно»: ученый оценил возможность сбить астероид ракетой
Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня
Жителей Земли предупредили о новой катастрофе
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.