Водонапорная башня под Тверью рухнула на рабочих: видео
По предварительным данным, никто не пострадал.
© Видео: ВКонтакте, Чрезвычайное Происшествие (ЧП). Тверь и область © Фото: ВКонтакте, Чрезвычайное Происшествие (ЧП). Тверь и область
В деревне Холмина Оленинского района Тверской области ремонтируемая водонапорная башня упала на автомобиль рабочих. Видео с моментом падения было опубликовано пользователем ВКонтакте.
Конструкция полностью уничтожила автомобиль коммунальщиков.
О причинах обрушения конструкции не сообщается. По предварительным данным, никто не пострадал.