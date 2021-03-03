В стране и мире Водонапорная башня под Тверью рухнула на рабочих: видео Алексей Курильченко По предварительным данным, никто не пострадал. © Видео: ВКонтакте, Чрезвычайное Происшествие (ЧП). Тверь и область © Фото: ВКонтакте, Чрезвычайное Происшествие (ЧП). Тверь и область Читайте нас на: В деревне Холмина Оленинского района Тверской области ремонтируемая водонапорная башня упала на автомобиль рабочих. Видео с моментом падения было опубликовано пользователем ВКонтакте. Конструкция полностью уничтожила автомобиль коммунальщиков. О причинах обрушения конструкции не сообщается. По предварительным данным, никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика