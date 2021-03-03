Боевики ранили пять вышедших на митинг в сирийском Эль-Бабе жителей

В Сирии в населенном пункте Эль-Баб около 150 человек вышли на митинг с призывами к выводу протурецких формирований и возвращению территорий под контроль Дамаска. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

«На фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории отмечается рост протестных настроений местных жителей против бесчинств боевиков незаконных вооруженных формирований», - рассказал Карпов.

Митинг был жестко подавлен боевиками с применением силы, в результате чего пять местных жителей получили ранения.