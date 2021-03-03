США продлили санкции в отношении России

В отношении России президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», - говорится в пояснительной записке президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новые санкции США и Евросоюза, касающиеся отдельных граждан России и организаций, являются вмешательством во внутренние дела РФ. По мнению Пескова, такие ограничения являются абсолютно неприемлемыми.