Родственники Аланы Мамаевой посетили Институт Склифосовского
По данным СМИ, в квартире в центре Москвы нашли без сознания жену футболиста Павла Мамаева Алану.
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По данным СМИ, жена футболиста Павла Мамаева Алана была госпитализирована в больницу после отравления снотворным. Сообщалось о возможной госпитализации в НИИ имени Склифовского.
Корреспондент «Звезды» прибыла в медучреждение, где ей сообщили, что родственники Мамаевой уже приезжали до этого.
Ранее до Аланы не могли дозвониться друзья и они забили тревогу. Оказалось, что девушка приняла около 40 таблеток. Друзья обратились в экстренные службы, которые смогли откачать модель.