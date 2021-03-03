Родственники Аланы Мамаевой посетили Институт Склифосовского

По данным СМИ, жена футболиста Павла Мамаева Алана была госпитализирована в больницу после отравления снотворным. Сообщалось о возможной госпитализации в НИИ имени Склифовского.

Корреспондент «Звезды» прибыла в медучреждение, где ей сообщили, что родственники Мамаевой уже приезжали до этого.



Ранее до Аланы не могли дозвониться друзья и они забили тревогу. Оказалось, что девушка приняла около 40 таблеток. Друзья обратились в экстренные службы, которые смогли откачать модель.