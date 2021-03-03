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Захарова заявила о страхе США перед Россией

Светлана Головина
21:35 03.03.2021
По словам официального представителя МИД России, о присутствии страха можно говорить по количеству односторонних и незаконных санкций.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Соединенные Штаты испытывают страх перед Россией, в частности, это связано с проектом газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью «Звезде» заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, с приходом на пост президента США Джо Байдена серьезных изменений не произошло, однако стоит учитывать, что его команда только формирует курс на всех направлениях международной и внутренней политики. В публичном пространстве Вашингтон по-прежнему не менял отношения к «Северному потоку-2».

«Недавно на брифингах Госдепа произошло невиданное, они сказали о том, что за их нелюбовью к проекту («Северный поток-2», - прим.ред) стоит геополитика, они боятся влияния нашей страны. Так откровенно это прозвучало впервые. Все время говорили о том, что речь идет об экономике, об экологии, о неправильном поведении России, а так четко, жестко и цинично они высказались в первый раз», - сказала Захарова.

По словам представителя МИД, о присутствии страха США перед Россией можно говорить и по количеству односторонних и незаконных санкций.

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