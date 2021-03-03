СМИ: состояние Аланы Мамаевой прокомментировала подруга модели

Одна из подруг Аланы Мамаевой поделилась информацией о том, что девушка приняла некий препарат и не отвечала на звонки. Знакомые модели приехали на квартиру, чтобы проверить девушку, но дверь была заперта. Для вскрытия двери вызвали МЧС. Девушка без сознания была найдена на полу, передают источники «КП».

«У Аланы сейчас все хорошо, она спит. Скорую мы ей вызвали, да. Она днем выпила снотворное и немного переборщила. Выпила четыре таблетки и уснула. Я испугалась, когда не смогла ее разбудить и позвонила в 112», - передают СМИ слова подруги Мамаевой.

По данным «КП», на данный момент Алане поставили капельницу, сейчас она находится дома.