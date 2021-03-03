«Это феерия»: официальный представитель МИД РФ о словах Авакова по русскому языку
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
«Это феерия»: официальный представитель МИД РФ о словах Авакова по русскому языку
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
19:30 В стране и мире
Блинкен заявил, что США больше не будут «свергать режимы»
18:26 В стране и мире
В НАТО усомнились в способности Евросоюза самостоятельно защищать себя
17:24 Спорт
Олимпийские игры в Токио могут пройти без иностранных болельщиков
16:15 ОПК
Госиспытания новых снарядов для «Тосочки» начнутся уже в этом году
15:42 В стране и мире
Путин призвал беспощадно бороться с пьянством за рулем
Популярное
«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова
«Спастись невозможно»: ученый оценил возможность сбить астероид ракетой
Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня
Жителей Земли предупредили о новой катастрофе
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе