«Наконец-то приняли правильное решение»: Захарова о намерении США «не свергать режимы»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена «Звезде», посоветовала госдепартаменту перечитать устав ООН.
«Наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Хочу отметить, что нельзя демократию продвигать силой. Нельзя что-либо продвигать, используя другие ресурсы, в суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств. Нужно перечитать устав Объединенных наций и руководствоваться им»,- сказала Захарова.
Государственный секретарь Энтони Блинкен в своем заявлении акцентировал, что США не намерены продвигать демократию в мире, используя силовые методы и пытаться силой свергать авторитарные режимы. Он аргументировал, что в прошлом Вашингтон уже пробовал такой метод, но это не принесло ожидаемых результатов.