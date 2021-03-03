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«Наконец-то приняли правильное решение»: Захарова о намерении США «не свергать режимы»

Светлана Головина
20:33 03.03.2021
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что нельзя продвигать что-либо, используя сторонние ресурсы, в суверенные страны без их официального согласия, уважения суверенитета и независимости.
«Наконец-то приняли правильное решение»: Захарова о намерении США «не свергать режимы»
© Фото: pixabay.com
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена «Звезде», посоветовала госдепартаменту перечитать устав ООН.

«Наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Хочу отметить, что нельзя демократию продвигать силой. Нельзя что-либо продвигать, используя другие ресурсы, в суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств. Нужно перечитать устав Объединенных наций и руководствоваться им»,- сказала Захарова.

Государственный секретарь Энтони Блинкен в своем заявлении акцентировал, что США не намерены продвигать демократию в мире, используя силовые методы и пытаться силой свергать авторитарные режимы. Он аргументировал, что в прошлом Вашингтон уже пробовал такой метод, но это не принесло ожидаемых результатов.

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