В стране и мире «Наконец-то приняли правильное решение»: Захарова о намерении США «не свергать режимы» Светлана Головина Официальный представитель МИД России подчеркнула, что нельзя продвигать что-либо, используя сторонние ресурсы, в суверенные страны без их официального согласия, уважения суверенитета и независимости. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена «Звезде», посоветовала госдепартаменту перечитать устав ООН. «Наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Хочу отметить, что нельзя демократию продвигать силой. Нельзя что-либо продвигать, используя другие ресурсы, в суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств. Нужно перечитать устав Объединенных наций и руководствоваться им»,- сказала Захарова. Государственный секретарь Энтони Блинкен в своем заявлении акцентировал, что США не намерены продвигать демократию в мире, используя силовые методы и пытаться силой свергать авторитарные режимы. Он аргументировал, что в прошлом Вашингтон уже пробовал такой метод, но это не принесло ожидаемых результатов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика