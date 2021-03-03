СМИ: жену футболиста Мамаева нашли в квартире без сознания
По данным СМИ, девушка приняла около 40 таблеток.
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
В квартире в центре Москвы нашли без сознания жену футболиста Павла Мамаева Алану, передают СМИ.
До Аланы не могли дозвониться друзья и они забили тревогу. Девушка приняла около 40 таблеток. Друзья обратились в экстренные службы, которые смогли откачать модель, передает МК.
На данный момент Алана госпитализирована в медицинское учреждение, сообщается в СМИ.