СМИ: жену футболиста Мамаева нашли в квартире без сознания

В квартире в центре Москвы нашли без сознания жену футболиста Павла Мамаева Алану, передают СМИ.

До Аланы не могли дозвониться друзья и они забили тревогу. Девушка приняла около 40 таблеток. Друзья обратились в экстренные службы, которые смогли откачать модель, передает МК.

На данный момент Алана госпитализирована в медицинское учреждение, сообщается в СМИ.