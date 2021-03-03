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Росстат зафиксировал рост цен на томаты и мясо

Светлана Головина
19:35 03.03.2021
В период с 25 февраля по 1 марта выросла стоимость картофеля, моркови и лука, а также баранины, говядины и маргарина.
Росстат зафиксировал рост цен на томаты и мясо
© Фото: pixabay.com
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В период с 25 февраля по 1 марта рост цен на овощи составил в среднем 0,4%. Об этом говорится в статистических данных Росстата.

Картофель подорожал на 2%, морковь - на 1,9%, лук и капуста белокочанная - на 1,1%, помидоры - на 0,3%. В то же время  стоимость огурцов снизилась на 1,7% впервые с сентября прошлого года.

За этот период также зафиксировано снижение роста цен на куриное мясо до 1,8% и яиц - до 1%. 

«Выросли цены на баранину на 0,5%, маргарин - на 0,4%, говядину, сосиски, сардельки, вареную колбасу, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, а также свинину, мясные консервы, сухие молочные смеси для детского питания и сметану - на 0,2%», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ФАС приступил к проверке производителей куриных яиц и мяса кур на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.

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